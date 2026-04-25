「ドジャース−カブス」（２４日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は五回の第３打席で四球を選んで出塁した。初球の内角球を引っ張り込むも一塁ベンチへのファウルに。２球目はチェンジアップを見逃して追い込まれた。３球目のカーブをカットするも自打球となり思わず表情をゆがめた大谷。４球目の高めフォーシームは冷静に見極めた。５球目のアウトローも見送って平行カウントに。６球目のバックドアを見極めてフ