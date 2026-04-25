スキージャンプ女子でミラノ・コルティナ五輪銅メダリストの高梨沙羅（２９）＝クラレ＝が２５日、驚きの変身姿を公開した。「ＧＩＶＥＮＣＨＹ」のポップアップイベントに参加した際の様子でバッチリメイク姿も披露。コメント欄などでは「最高です」、「めっちゃ美しすぎます」、「どんどん素敵になっていくね」、「すごいモデルさんですね・・・」、「一瞬『？』となったら沙羅さんだ！」との声が寄せられていた。