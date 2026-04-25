STU48石田千穂（24）が25日、都内で、サード写真集「天職」（集英社）発売記念イベントに出席した。5月末をもってSUT48を卒業するが、「まだ、実感がわいていない」という。「お渡し会で、ファンの皆さんと話して実感するのかなと思うと、ちょっとさみしい」とポツリ。それでも、お渡し会では「感謝を伝えたい」とし、「9年たってお姉さんになった姿をまじまじと見てほしいです」と訴えた。9年間のアイドル人生は「良かった」とし