俳優庄司浩平（26）が25日、都内で26年度卓上カレンダー（KADOKAWA発行）の発売記念イベントを行った。「恐竜好き」を公言する本人の希望もあり、恐竜の聖地・福井県で撮影を実施した。「1度は行かないとならない」と強い思いを抱いていた県立恐竜博物館などの名所を巡った。「発売が決まって非常にうれしかった。それに合わせて昨年11月後半、初めて福井に行きました。他には石切り場にも行った。自然の中の自然で地球でないとこ