フィギュアスケート女子で五輪２大会連続メダルの坂本花織（シスメックス）が沿道からの大声援を噛みしめた。２月のミラノ・コルティナ五輪は個人＆団体で銀メダルを獲得。２５日には東京・日本橋で行われた同大会の日本選手団応援感謝パレードに出席し「たくさんの方が応援してくださったんだなというのを目の当たりにできてすごくうれしかった」と笑みを浮かべた。この日は沿道に約５万人の観衆が詰めかけた。冬季五輪のパ