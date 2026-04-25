【その他の画像・動画等を元記事で観る】7月よりテレビ東京系で放送されるTVアニメ『手札が多めのビクトリア』のEDテーマに、京都発の3人組バンド・KI_EN（きえん）の新曲「縁のつき」が決定した。本楽曲はKI_ENにとって初の書き下ろし作品。“運命をも超えた出会い”をテーマに、人と人とが出会い、すれ違いや寄り道を重ねながらも、やがてかけがえのない存在へと変わっていく--そんな“縁が巡る喜び”を描いた一曲となっている。