【モデルプレス＝2026/04/25】元バレーボール女子日本代表で、現在はタレントとしても活躍する木村沙織が4月24日、自身のInstagramを更新。手作り弁当を公開し反響を呼んでいる。【写真】39歳元バレー選手「つぶらな瞳が可愛い」年少息子への手作りポムポムプリン弁当◆木村沙織、手作りキャラ弁披露木村は「年少さんのお弁当。お弁箱も新しく大好きなマリオにして、いってらっしゃい〜」とつづり、写真を投稿。サンリオのキャラク