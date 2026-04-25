【モデルプレス＝2026/04/25】モデルの蛯原友里の双子の妹でチャイルドボディセラピストの蛯原英里が4月24日、自身のInstagramを更新。手作りの筍料理の写真を多数公開し、反響を呼んでいる。【写真】美人モデルの双子妹「バリエーション豊富ですごい」筍狩りで取った7つの筍料理ショット◆蛯原英里、筍料理一挙公開英里は「今年も何度も行った筍狩り」と筍狩りへ行ったことを報告し、写真を多数投稿。「我が家の2026年パクパク食