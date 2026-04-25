鹿児島・熊本・宮崎を管轄する第十管区海上保安本部の新しい本部長が就任し、会見が開かれました。 第十管区海上保安本部の新たな本部長に就任したのは星崎隆さん（57）です。 宮崎県出身で海上保安大学校を卒業し海上保安庁で領海警備対策室長や沖縄の中城海上保安部長などを歴任。 2014年には鹿児島海上保安部の巡視船「あかいし」の航海長を務め、2015年に口永良部島で噴火が発生した際は島の監視・警戒にあたりました。