ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子シングル金メダルのアリサ・リュウ選手（20）が2026年4月16日、自身のインスタグラムを更新。オレンジのノースリワンピ姿を披露した。ミュージックビデオに出演アリサ・リュウ選手は、「I'm in a music video LFG！！」とミュージックビデオに出演したことを報告し、カメラ目線のアップショットやレトロなムードが漂うオレンジのワンピ姿など13枚の写真を投稿した。インスタグラムに