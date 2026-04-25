◆米大リーグドジャース―カブス（２４日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）カブスの鈴木誠也外野手（３１）が２４日（日本時間２５日）、敵地・ドジャース戦に「５番・右翼」で先発出場した。ドジャース先発シーハンの前に３打席目まで無安打となった。２回１死の第１打席はスライダーを中直。３回の守備ではタッカーの右翼ポール際への本塁打性の当たりをキャッチする大ファインプレーを見せた。勢い