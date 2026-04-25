２０２５年度の企業倒産発生率が、過去１０年間で最悪となる０．２８４％（前年度は０．２７８％）を記録した。東京商工リサーチが調査し、発表した。企業倒産件数は２年連続で１万件を突破しており、国内企業の資金繰りの厳しさが浮き彫りとなっている。コロナ禍の資金繰り支援策が浸透した２０２１年度には０．１６７％まで低下していた。しかしその後、円安に起因する物価高や、人材確保に伴う人件費の上昇が企業収益を圧迫