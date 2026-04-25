◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１２節川崎―千葉（２５日・Ｕ等々力）Ｊ１千葉は、２５日にアウェーで川崎と対戦する。前回対戦では、終始積極的に攻め続け何度も好機を作り、シュート数は１７本を記録した。９０分間でスコアレスドローだったが、Ｊ１で戦えるチームであることをまさに示した試合だった。ＧＫホセ・スアレスが２試合連続、ＤＦ石尾陸登が今季初、ＦＷカルリーニョス・ジュニオが第５節柏戦以来の先発となっ