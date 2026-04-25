春らしい朝食はいかが？ 春らしく暖かい日が増えてきました。今回は、春にピッタリのさわやかな朝食をご紹介します！使うのは、エメラルドグリーンが美しいアボカド。アボカドは、森のバターと言われるぐらい栄養満点の食材なので、エネルギーチャージにおすすめです。さっそくチェックしてみてください。 アボカドでさわやかに 朝食らしく、卵やハム、納豆など、朝ごはんにおなじみの食材を組み合わせたレシピを集めてみました