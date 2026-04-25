◆ファーム・リーグ中日―巨人（２５日・ナゴヤ球場）巨人が初回に２点を先制した。中日の先発・通算１６６勝右腕の涌井に対し、先頭の丸佳浩外野手、鈴木大和外野手の連打で１死一、二塁の好機を作ると、ドラフト６位・藤井健翔内野手＝浦和学院＝が投手強襲の適時打を放ち先制。さらに１死一、三塁から三塚琉生外野手の右犠飛で２点目を奪った。