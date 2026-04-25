お笑いコンビ・コロコロチキチキペッパーズのナダルが、ABEMAの情報バラエティ『秘密のママ園2』の特別企画『愚劣のパパ園』（配信中）に出演し、7歳の長女の教育方針を明かした。【写真】「ええっ!?」と声が聞こえそうなナダル『秘密のママ園』は、建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まで、あらゆる視点から“いま”を生きる親たちのリアルに向き