タレントの照英（52）が22日、自身のインスタグラムを更新。9歳の愛娘と愛犬のほほ笑ましい2ショットを公開した。【写真】「見ているだけで癒されます」照英の9歳愛娘＆愛犬の愛らしい2ショット照英は「こんなひとときが大好きだよ」とコメントを添え、愛犬「パピコ」（4ヶ月）と愛娘の仲むつまじい様子を投稿。ソファに並んでくつろぐ自然体のワンシーンが収められており、穏やかな日常が伝わる1枚となっている。愛娘と愛犬