台湾プロ野球チーム・中信兄弟のチアリーダーであるチュンチュン（36）が25日までに自身のインスタグラムを更新。美背中強調の誕生日ドレスショットを投稿した。チュンチュンは日本で複数の写真集を出しているほか雑誌の表紙を飾ったこともあり、日本にもファンが多く、インスタグラムのフォロワーは102万人以上。WBC台湾代表を応援するために台湾プロ野球6球団から精鋭36人で構成された公式チアリーダーチーム「CT Amaze（C