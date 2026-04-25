DCスタジオ最新作の邦題が『クレイフェイス』に決定。10月30日より日本で公開されることが決定した。あわせて、インターナショナル・ティザートレーラーとティザーポスターが解禁となった。【動画】『クレイフェイス』インターナショナル・ティザートレーラー本作は、これまでヒーロー作品を中心に展開してきたDCが本格的にホラー・ジャンルへ挑む意欲作。監督は、『ウーマン・イン・ブラック 亡霊の館』、『スピーク・ノー・