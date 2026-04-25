STU48石田千穂（24）が25日、都内で、サード写真集「天職」（集英社）発売記念イベントに出席した。5月末をもって卒業。写真集は「その時の等身大の自分で、最もきれいな自分を1冊に残してもらえる」とし、「卒業を機に出させていただけるのはうれしい」とほほ笑んだ。タイトルは秋元康氏（67）が命名。「Yeah!」と喜びを示すと、「個人的に、アイドルは天職だと思っていたのでうれしい」とした。「9年間いろいろあったけど」とア