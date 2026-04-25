俳優庄司浩平（26）が25日、都内で26年度卓上カレンダー（KADOKAWA発行）の発売記念イベントを行った。「恐竜好き」を公言する本人の希望もあり、恐竜の聖地・福井県で撮影を実施。「1度は行かないとならない」と強い思いを抱いていた県立恐竜博物館などの名所を巡った。子どものころから恐竜好き。「よくある男の子の恐竜好きで、大人になっても恐竜グッズをほそぼそと買っていました。昨年、福井県立大学に恐竜学部ができた。聖