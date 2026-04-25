4月19日（現地時間18日、日付は以下同）にスタートした「NBAプレーオフ2026」は、25日の時点でファーストラウンド全8カードが2～3試合を終えた。 ここまで、ウェスタン・カンファレンス4位のロサンゼルス・レイカーズが、5位のヒューストン・ロケッツ相手に3連勝を飾り、カンファレンス・セミファイナル進出に王手をかけた。 もっとも、今年のプレーオフ1回戦は、