開催：2026.4.25 会場：グレートアメリカン・ボールパーク 結果：[レッズ] 9 - 8 [タイガース] MLBの試合が25日に行われ、グレートアメリカン・ボールパークでレッズとタイガースが対戦した。 レッズの先発投手はアンドルー・アボット、対するタイガースの先発投手はフラムバー・バルデスで試合は開始した。 2回表、6番 ライリー・グリーン