低カロリーでも大満足の3品！「タンドリーチキンプレート」【まる式ダイエット】【画像を見る】3ヶ月でマイナス12kg！まるさんのビフォー＆アフターInstagramのフォロワー45万人のダイエットインフルエンサー、まるさん。しっかり食べながら3カ月で12kgの減量に成功したその秘密は、「プレート法の食事」と運動にありました。この「プレート法の食事」なら、難しいカロリー計算は一切不要！お皿に盛りつける比率を意識するだけでOK