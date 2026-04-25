埼玉皮革関連事業協同組合の運営するLEATHER TOWN SOKA Project teamは4月23日に、草加レザーに携わる製造業者6社を取り上げたショートムービーシリーズ「The Pulse of SOKA LEATHER（革の町 草加の鼓動）」を、YouTubeにて公開した。●「革の町」草加の鼓動を映像に埼玉県草加市は、日本の皮革4大産地の1つとして知られており、原皮から製品化に至るまで100を超える工程を地域内で担える、全国でも稀有な産地。今回、公開され