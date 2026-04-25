元ナイジェリア代表FWマイケル・エネラモ氏が、親善試合中に亡くなった。24日、ナイジェリアサッカー連盟（NFF）が公式サイトで伝えている。40歳だったエネラモ氏は24日にナイジェリアのカドゥラで開催された親善試合に出場していたなか、前半をフル出場した後の後半開始5分にピッチ上で倒れると、NFFは同氏が心臓発作を起こしたことでそのまま死去したことを発表した。これを受け、NFFのモハメド・サヌシ事務総長は「これは