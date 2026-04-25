セルティックはリーグ戦で首位に３ポイント差の３位につけ、逆転優勝を目指している。スコティッシュ・カップでは決勝に駒を進め、タイトルを狙っているところだ。その大事なシーズン終盤戦で、旗手怜央が出場機会を失ってきている。リーグ戦の２試合にスコティッシュ・カップ準決勝と、ここ３試合でベンチスタート。ピッチに立ったのは、後半73分に投入されたリーグ前節での17分間にとどまった。今季はシーズンを通じて好不