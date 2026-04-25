【その他の画像・動画等を元記事で観る】 SKY-HIが、3月14日に開催された音楽フェス『D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026』DAY2公演より、圧巻のラップスキルで魅せる「It’s OK」のライブ映像をオフィシャルYouTubeにCHANNELで公開した。 ■SKY-HIが貫いてきた道と築いてきたSuccessをセルフボースト 4月15日に発売された7thオリジナルアルバム『Success Is The Best Revenge -Deluxe Edition-』にも収録さ