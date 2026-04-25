カブスのクレイグ・カウンセル監督が疑問を呈したことで、波紋が広がっている“大谷ルール”を巡り、かつてドジャースで活躍したジャスティン・ターナー内野手が解決策を提案した。また、米スポーツメディア『The Athletic』の看板記者、ケン・ローゼンタール氏も見解を表明。現状、ドジャースだけが恩恵を受けているルールに関して、議論が沸騰している。 ■カブス監督