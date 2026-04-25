俳優の庄司浩平（２６）が２５日、都内で「庄司浩平カレンダー２０２６．０４−２０２７．０３」（ＫＡＤＯＫＡＷＡ）の発売記念イベントを行った。昨年１１月に福井で撮影。子供の時から恐竜好きで、福井には福井県立恐竜博物館もあることから、「撮影ができることの喜びを福井に行ける喜びが上書きしてしまった」と笑わせた。取材では恐竜愛を熱弁。「大人になっても恐竜グッズをほそぼそと買っていた」と明かし、「『（福