お笑いトリオ・ロバートの秋山竜次が２５日放送のフジテレビ系「ミキティダイニング」に出演。５年以上も毎朝、家族のために朝食作りを続けていることを明かした。秋山は、中学１年生になる１２歳長女と３歳長男の２人の子供を持つ父親。朝食を自身が作るようになったきっかけについて「奥さん側の機嫌が何となく…。『寝てていい』って言うんだけど、なんとなく足音とかが、寝ながら気付くんですよ。何かこの足音、ちょっと気