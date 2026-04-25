「ドジャース−カブス」（２４日、ロサンゼルス）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が五回表の守備中にベンチで佐々木朗希投手と話し込むシーンがあった。先発枠生き残りを争うシーハンが５回まで無失点の快投。その最中、指揮官は佐々木を呼ぶと自らの隣で身ぶり手ぶりを交えながら何かを伝えていた。佐々木も時折うなずきながら笑みを浮かべるシーンも。明日の登板に向けて何らかのアドバイスを送ったとみられる。左肩痛