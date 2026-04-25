水不足が続く豊川用水で、本格的な田植えの時期を前に、25日から、静岡県の佐久間ダムからの緊急導水が始まりました。 【写真を見る】節水対策が続く「豊川用水」 静岡・佐久間ダムからの緊急導水が始まる “佐久間導水”来月5日まで 東三河に水を供給する豊川用水では、先月、最大の水源・宇連ダムが枯渇し、水不足が深刻となりました。 その後のまとまった雨で、25日午前0時時点で、豊川用水全体の貯水率は63．6%まで回復しま