お笑いコンビ、爆笑問題太田光（60）が25日、TBSラジオ「土曜ワイドラジオTOKYOナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜午前9時）にゲスト出演。立川談志さんにまつわる強烈な思い出を語った。太田はTBSで90年代に放送され、レギュラー出演していたバラエティー「はばたけ！ペンギン」についてトーク。談志さんのゲスト回を振り返り「ひどかったのは談志師匠が来るって時に、あの人が赤塚不二夫さん連れてきて」と談志さんが漫画家の