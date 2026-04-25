ユニットコムは4月24日、周辺機器ブランド「パソコン工房セレクト」における新製品として、ワイヤレスキーボード（型番：UNI-WL-KB02BK）を発売した。価格は1,980円。デスクトップ向けの単体キーボードにやわらかいメンブレン採用モデル、パソコン工房構造的にノートパソコンへの採用がよく見られるメンブレンタイプのキーを採用したワイヤレスキーボード製品。静かに打鍵できるために普段使いからビジネスシーンまで幅広く利用で