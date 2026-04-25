Image: Amazon ジェネリックの進化もスゴイ。iPadで手書きしたい人の必需品となっているAppleのApple Pencil。今は安価なサードパーティ製ペンシル（いわゆるジェネリックApple Pencil）も多く、意外とお安く手書き環境を構築できますよね。それらのジェネリックペンシルも、実は進化をしています。 ESR ipad ペン 用 Find My「探す」機能付きスタイラス 4,599円