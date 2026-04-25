ユニットコムは4月24日、「iiyama PC」ブランドで展開中のゲーミングPC新製品として、Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition搭載モデルを追加して発売した。構成をカスタマイズして購入可能なBTOに対応する。iiyama PC、Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition搭載ゲーミングPCを一挙発売 - BTOで選べるように発表されたばかりのRyzen 9 9950X3D2 Dual Editionを搭載するゲーミングPC製品。これまでAMD 3D V-Cacheテクノロジーは1つのダイにしか採