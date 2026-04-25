日差しが暖かくなってきたけれど、トップス1枚だと何だか物足りない……。そんなときに便利なのが軽めアウター。半端袖やシアー素材などサラッと羽織れるものなら暖かい日も使えて、コーデにシャレ感を添えてくれます。そこで今回は【AMERICAN HOLIC（アメリカンホリック）】から、気になるアイテムをピックアップ。これからの季節にうれしい接触冷感付きなので、ぜひ春夏の相棒にして。 きれいめなのに堅苦し