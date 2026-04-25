右も左もわからない小学校の入学式。孤独な私に手を差し伸べてくれたのは、学校事情に精通した「親切なベテランママ」でした。彼女の言葉を信じ、担任への不信感を募らせていった私は、いつしか学校や保護者から“要注意保護者”になっていて……？ 友人が体験談を語ってくれました。 裏事情を教えてくれる、頼れるママ友 息子は誰も知り合いがいない小学校に入学。 親子で心細かった私に、入学式で隣り合わせたAさんはや