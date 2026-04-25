鹿島の濃野公人が昨季を振り返った鹿島アントラーズは4月24日に行われたJ1百年構想リーグ第12節で柏レイソルと対戦し、1-0で勝利した。長い距離をドリブルで持ち上がり、FW鈴木優磨の決勝ゴールをアシストしたDF濃野公人は、試合後に昨季は葛藤を抱えながらプレーしていたことを明かし、「今は楽しい」と笑顔を見せた。この日の勝利で無失点での3連勝となった鹿島だが、濃野は「柏さんの攻撃は本当に多彩で、次から次へといろ