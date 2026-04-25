クラウドファンディング大手「ＣＡＭＰＦＩＲＥ（キャンプファイヤー）」は２５日までに、顧客情報を管理するシステムへの不正アクセスにより、最大で２２万５８４６件の個人情報が漏えいした可能性があると発表した。発表によると、３日に判明した外部ソースコード管理サービス「ＧｉｔＨｕｂ（ギットハブ）」への不正アクセスに関連し詳細調査を行ったところ、２１日にデータベースへの侵入形跡が確認された。対象は２０２１