◆パ・リーグソフトバンク―ロッテ（２５日・熊本）ソフトバンクのスタメンが発表され、牧原大成内野手が６試合ぶりに右翼で出場する。ロッテの先発・種市篤暉投手には、昨季４試合対戦して勝ちなし。今季初対戦となる“天敵右腕”を打ち崩し、「ファイト！九州デー」を白星で飾る。以下はソフトバンクのスタメン１（中）周東２（左）近藤３（三）栗原４（指）柳田５（一）山川６（遊）今宮７（二）川瀬８（捕）海野９（右）