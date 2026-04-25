女優の見上愛と上坂（こうさか）樹里がダブル主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜・前８時）。メインキャストの一人が出演終了を報告し、フォロワーは悲しんだ。「お気づきの方もいらっしゃるかと思いますが、実はチビ環の出演は本日まででした…」。第２０話が放送された２４日にインスタグラムで報告したのは、子役の宮島るか。りん（見上）の娘・環（たまき）を演じていた。第２０話で宮島の出演は終