セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！今回は、2026年4月17日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『くまのプーさん』ぬいぐるみスプリングVer.を紹介します☆ セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』ぬいぐるみスプリングVer. 登場時期：2026年4月17日より順次サイズ：全長約8×8×15cm種類：全4種（イーヨー、ピグレット、プー、ティガー）投入店舗：全国のゲーム