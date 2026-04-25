モデルで女優の桃月なしこが２５日、都内で２ｎｄ写真集「むすび」（講談社刊）の記者会見に登場した。雑誌の表紙やＣＭ、ドラマ出演など、幅広く活躍する桃月の６年ぶりの写真集で、撮影はスペインで行われた。発売された今の心境を聞かれると、「（普通は）うれしいとかが一番最初に来ると思うんですけど、私的にはここからが頑張り時だって気持ちが大きい。写真集ってわかりやすく自分の数字として残るので、発売したからに