ÁÐ»Ò¤Î½Ð»º¤È°é»ù¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë²Î¼ê¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢ÁÐ»Ò¤Î?Àï¤¤?¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ÃæÀîæÆ»Ò ¡Û?¥Þ¥ÞÁèÃ¥Àï¤È¤ª¤â¤Á¤ãÁèÃ¥Àï?¡Ö#Ê¿ÏÂ¡×¤ÊÀï¤¤¤Ë¹¬¤»¤Ë¤¸¤à¥Õ¥©¥í¥ï¡¼?¤¦¤Á¤â¼è¤ê¹ç¤¤¤·¤Æ¤Þ¤¹?æÆ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Þ¥ÞÁèÃ¥Àï¤È¤ª¤â¤Á¤ãÁèÃ¥Àï¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿ÁÐ»Ò¡×¤È¥Æ¥­¥¹¥È¡£æÆ»Ò¤µ¤ó¤¬ºÂ¤ëÂ­¸µ¤ËÁÐ»Ò¤¬Çç¤¤´ó¤Ã¤Æ¤­¤¿¤ê¡¢æÆ»Ò¤µ¤ó¤ÎÂ­¤ËÁÐ»Ò¤¬¤·¤¬¤ß¤Ä¤¤¤ÆÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è