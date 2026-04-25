延伸工事が行われている北海道新幹線の新函館北斗―札幌間について、財務省は、事業の費用対効果を示す「費用便益比」が、採算性の目安となる「１」を下回るとの試算を公表した。国土交通省の基準に照らすと「プロジェクトを中止すべき水準」と指摘している。財政制度等審議会（財務相の諮問機関）の分科会で２３日示した。費用便益比は、開業による鉄道会社の利益や利便性向上効果などの総額（便益）を総費用で割った値。試算