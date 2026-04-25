再審制度の見直しが政府で議論されている。以前から問題視されていた、再審開始決定に対する検察からの不服申立て（検察からの抗告）を原則禁止する案が自民党内で検討されているとのことだ。 再審の主な目的は、確定した有罪判決について重大な事実誤認またはその疑いがあることを理由として、被告人を救済することである。 確定した有罪判決に対する手続きであるから、第一審から控訴審を経て上告審まで争われることのある確