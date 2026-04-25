アーティストグループ『Number_i』の岸優太さんが4月24日、自身のインスタグラムを更新。トレーニングジムでの様子を公開しました。 【写真を見る】【 Number_i ・岸優太 】「ジムDAY」画像公開にファン歓喜「胸筋さいきんやばいって思ってた」岸さんはパーカーにスウェットパンツというスポーティーなスタイルの画像を添えて「ジムDAY」と投稿。スポーツジムを訪れた際の画像を多数掲載しました。 Tシャツ姿でトレーニ