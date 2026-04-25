IMO（国際海事機関）は24日、ペルシャ湾で約7週間足止めされていた船員の音声を公開しました。船員：まるで地獄のようだった。完全な混乱状態だった。夜には上空でミサイルが迎撃されるのが見えた。こう証言したのは1等航海士の男性で、イランをめぐる軍事衝突が始まったあと、「船舶は入出港してはならない」という無線を受け、状況が一変したと語っています。精神面での負担も大きく、多くの乗組員が眠れないほどのストレスを抱